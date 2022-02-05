Survivor 16. Bölüm Fragmanı- Nisa ve Sercan Kavga etti! Nagihan Diskalifiye mi olacak?

Oyun alanında Sema Berna'nin üstüne gidiyor,

Nagihan Berna'ya temasta bulunuyor. Diskalifiye olup olmayacağı konseyde belli olacak.

Fragmanda yürekler ağza getiren diğer olay ise birsen'in baygınlık geçirmesi.

16. Bölüm yeni gelen fragman da Nisa'nın oyun alanında sakatlanması başta ogeday ve tüm arkadaslarını korkuttu. Nisa sakatlığının ciddi olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.

Nisa ve Barış arasındaki gerilim devam mı ediyor?

Barışin burnu kanıyor,

Ogeday hıncını Mert'den Aldı!

Ogeday yastığı Mert'in suratına geçiriyor. Konseyde tartışma devam ediyor...