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Survivor 16. Bölüm Fragmanı- Nisa ve Sercan Kavga etti! Nagihan Diskalifiye mi olacak?
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Survivor 16. Bölüm Fragmanı- Nisa ve Sercan Kavga etti! Nagihan Diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'da taş üstünde taş kalmadı.  Oyun alanında Sema Berna'nin üstüne gidiyor,  Nagihan Berna'ya temasta bulunuyor. Diskalifiye olup olmayacağı konseyde belli olacak.  Fragmanda yürekler ağza getiren diğer olay ise birsen'in baygınlık geçirmesi. 

Survivor 16. Bölüm Fragmanı- Nisa ve Sercan Kavga etti! Nagihan Diskalifiye mi olacak?

Oyun alanında Sema Berna'nin üstüne gidiyor, 
Nagihan Berna'ya temasta bulunuyor. Diskalifiye olup olmayacağı konseyde belli olacak. 
Fragmanda yürekler ağza getiren diğer olay ise birsen'in baygınlık geçirmesi. 

Survivor 2022 yeni bölüm fragmanı… 16. bölümde peş peşe kavga! - Magazin Haberleri

16. Bölüm yeni gelen fragman da Nisa'nın oyun alanında sakatlanması başta ogeday ve tüm arkadaslarını korkuttu. Nisa sakatlığının  ciddi olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.

Nisa ve Barış arasındaki gerilim devam mı ediyor

Barışin burnu kanıyor,

Ogeday hıncını Mert'den Aldı! 

Ogeday yastığı Mert'in suratına geçiriyor. Konseyde tartışma devam ediyor...

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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