SURVİVOR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Furkan'dan Korkutan Anlar TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survıvor All Star da 13. bölümde Furkan'ın yarışma sırasında düşmesi korutan anların yaşanmasına neden oldu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde Furkan'ın kalıcı sakatlık yaşayıp yaşamadığı belli olacak.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:16