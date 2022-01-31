SURVİVOR 13. BÖLÜM FRAGMANI | Furkan'dan Korkutan Anlar
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survıvor All Star da 13. bölümde Furkan'ın yarışma sırasında düşmesi korutan anların yaşanmasına neden oldu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde Furkan'ın kalıcı sakatlık yaşayıp yaşamadığı belli olacak.
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