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Star TV Yeni Dizi ''Seni Çok Bekledim'' Yakında...

Star TV Yeni Dizi ''Seni Çok Bekledim'' Yakında...

Star’ın yakında ekranlara gelecek olan dizisi ‘’Seni Çok Bekledim’’ oyuncu kadrosu ile dizi başlamadan dikkatleri çekmeye başladı. Dizi de ‘’Erol’’ karakterine hayat verecek olan İlhan Şen son dönemlerde parlayan yıldız oldu. İlhan Şen ve Özcan Deniz  abi-kardeşi canladıracaklar.ikilinin enerjisi objektiflere eğlenceli bir şekilde yansıdı

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor.

Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

İlhan Şen Kimdir? Nerelidir?
İlhan Şen Kimdir? Nerelidir?
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