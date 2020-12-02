Star Tv'nin iddialı yeni dizisi ''Akrep'' İlk Fragman

Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı; ihanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı "Akrep" zengin oyuncu kadrosuyla yakında Star'da! GEÇMİŞİN AYNASINDAN, BÜGÜNÜN SAVAŞI! Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir “Akrep” dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak. GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU! Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.