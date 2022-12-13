Sipahi 2.Bölüm Fragmanı

Son bölümde neler yaşandı?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği genç, cesur ve yetenekli ajan Korkut Ali, vatan için gözünü bile kırpmadan göreve koşmaktadır.

Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri döner. Ancak bu geri dönüş ile Yıldırım'ın geçmişi de onun peşinden gelecektir. Vatanı korumanın bir meslek değil, bir haysiyet konusu olduğunu bilen Ali ve Yıldırım, Türkiye'nin geleceğini korumak zorundadır. Hayaletler tarafından Türkiye üzerinde oynanan gölge oyununda perdeyi aralamaları gerekecektir.