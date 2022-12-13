Sipahi 2.Bölüm Fragmanı
Sipahi 2.Bölüm Fragmanı tüm heyecanıyla yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Sipahi dizisinin yeni bölümü 19 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Son bölümde neler yaşandı?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği genç, cesur ve yetenekli ajan Korkut Ali, vatan için gözünü bile kırpmadan göreve koşmaktadır.
Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri döner. Ancak bu geri dönüş ile Yıldırım'ın geçmişi de onun peşinden gelecektir. Vatanı korumanın bir meslek değil, bir haysiyet konusu olduğunu bilen Ali ve Yıldırım, Türkiye'nin geleceğini korumak zorundadır. Hayaletler tarafından Türkiye üzerinde oynanan gölge oyununda perdeyi aralamaları gerekecektir.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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|P
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