Sinan Akçıl Gülşen'i Savundu "Çok İyi Anne
Tv8’in boks maçı için çıktığı konserde Ukrayna için giydiği tişört ile büyük alkış toplayan Sinan Akçıl, giydiği sahne kostümleriyle gündemde çok konuşulan Gülşen hakkında konuştu!
TV-DİZİ-SİNEMA 15.03.2022, 15:45
Sinan Akçıl, 'Gülşen ve Ozan'ın boşanma haberleri çıktı ama inanmıyorum ben. Çok iyi bir aile babasıdır. Gülşen çok iyi biri. Bu kadar üstüne gidilmemeli!' dedi!
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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