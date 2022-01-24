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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yla barışmak için Müge Anlı'ya mı çıktı?

TV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in konuklarından biride Sinan Akçıl oldu.

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'yla barışmak için Müge Anlı'ya mı çıktı?

Svilen sanatçı Sinan Akçıl'ın kısa süre önce çıkardığı  şarkı ile çok kısa sürede büyük ilgi görmesinin perde arkasında Müge Anlı olduğunu söyledi.  

Tatlı Sert stüdyosuna gelen Sinan Akçıl annesine sabah gönderdiği mesaj ile  izleyicileri güldürmeyi başardı.
Müge Anlı'yı her sabah dizlediğini belirterek kavuşmalar dan yola çıkarak "Durum çok acil" şarkısını yazdım ilham kaynağım Müge Anlı oldu.

Müge Anlı'dan Burcu Kıratlı Göndermesi

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bir ara konuyo Sinan Akçıl ve ayrılma arifesinde olan  Burcu Kıratlı'ya getirererk barışmaları yönünde tememmisin de bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sinan AkçılMüge Anlı
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