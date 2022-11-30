Sıcak Kafa 2 Aralık’ta Netflix’te
Netflix, büyük merak uyandıran yeni dizisi Sıcak Kafa’nın fragmanı ve görsellerini paylaştı. Başarılı oyuncu kadrosunu apokaliptik bir dünyada buluşturan Sıcak Kafa, 2 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda Netflix’te.
Netflix, büyük merak uyandıran yeni dizisi Sıcak Kafa’nın fragmanı ve görsellerini paylaştı. Başarılı oyuncu kadrosunu apokaliptik bir dünyada buluşturan Sıcak Kafa, 2 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda Netflix’te.
Sıcak Kafa Hakkında:
Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir salgını konu alan dizi, Mert Baykal'ın yaratıcılığında ekrana geliyor. Sekiz bölümden oluşan ve distopik macera türündeki hikâyenin yapımcılığını ise Timur Savcı üstleniyor.
Konuşmayla bulaşan ve “abuklama” adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.
Yaratıcı & Yazar & Yönetmen: Mert Baykal
Oyuncu kadrosu: Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Zerrin Sümer, Yetkin Dikinciler, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Şebnem Hassanisoughi, Cüneyt Uzunlar ve Haluk Bilginer
Yazarlar: Mert Baykal, Zafer Külünk, Gökhan Şeker, Müjgan Ferhan Şensoy
Uygulayıcı Yapımcılar: Şeyba Tüysüzoğlu ve Fatih Tekşal
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
|İmsak
|06:31
|Güneş
|08:01
|Öğle
|12:58
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4