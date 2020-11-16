SEYİD ÇOLAK İMZALI “KAPAN” VİZYONA GİRDİ

Yönetmenliğini ilk uzun metrajına imza atan Seyid Çolak’ın yaptığı bol ödüllü Kapan filmi vizyona girdi. 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’yle birlikte başlayan macerasına ulusal ve uluslararası pek çok film festivaliyle devam eden ve buralarda pek çok ödülün sahibi olan film, yeni yolculuğuna vizyonda devam edecek. TRT ortak yapımı olan ve başrollerinde Onur Dilber, Serkan Altıntaş, Sami Aksu, Münibe Millet, Yasemin Girgin ve Yüksel Akça’nın yer aldığı film, bir adada balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmenlik kariyerinde Oyun, Karakar, Soğuk ve Serender gibi kısa filmler bulunan Seyid Çolak’ın seyircisini gizem, gerilim ve dram türleri arasında bir yolculuğa çıkardığı filmi, 3. Uluslararası Nepal Film Festivali’nde En İyi Film, 5. Uluslararası Saidia Film Festivali’nde En İyi Film, 9. Uluslararası Malatya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen (Seyid Çolak)ve En İyi Müzik (Ali Saran), 7. Uluslararası Antakya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen (Seyid Çolak) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sami Aksu), 7. Boğaziçi Film Festivali’nde FİYAB En İyi Yapımcı (Seyid Çolak), 7. Kayseri Film Festivali’nde Elia Kazan Jüri Özel Ödülü ve 1. Uluslararası Gilak Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu (Onur Dilber) ödüllerinin sahibi olmuştu.

Yapımcılığını Zürafa Film ve Seyid Çolak'ın üstlendiği Kapan, 13 Kasım’da vizyona girdi.