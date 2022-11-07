SET YOĞUNLUĞUNA MOLA "RENGİM MAVİDİR"

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Kayra Zabcı, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul‘da objektiflere yansıdı. Set yoğunluğundan arkadaşları ve ailesi ile bile görüşmeye fırsat bulamadığını dile getiren güzel oyuncu; “Çekimlerimiz çok güzel geçiyor, karakterim çok sevildi. İzin günlerimi de sevdiklerimle geçirmek istiyorum" dedi. Siyah Matrix pardüsölü kombiniyle dikkat çeken genç oyuncu, alışveriş tüyolarında da bahsetti. Zabcı; "Yoğun tempodan dolayı alışverişe fırsat bulamıyorum. Tarzımı belirlerken trendleri de dikkate alıyorum. Bere benim için kış aylarının en güzel aksesuarlarından biri. Kıyafet seçimlerimde de benim rengim mavidir” dedi.