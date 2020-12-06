Sen Çal Kapımı 22. Bölüm Fragmanı İzle

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’ e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

