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Sen Çal Kapımı 17. Bölüm Fragmanı İzle

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

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