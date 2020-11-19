Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona diriliş ertuğrul Otokonfor
Yeni bir anayasanın hazırlanması gerekiyor
Yeni bir anayasanın hazırlanması gerekiyor
Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor
Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp...
Türkiye 586. maçına çıkıyor
Türkiye 586. maçına çıkıyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li...
Kovid-19 vakalarındaki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda
Kovid-19 vakalarındaki artış trendi neredeyse...

Sefirin Kızı 29. Bölüm Fragman İzle

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı 29. Bölüm FragmanDiziFragmanIzleSefirin KızıNareGEDİZSANCAR EFEMELEKELVAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.