"PRENS" DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Senarist ve Oyuncu Giray Altınok’un sosyal medyada yarattığı karakterlerden biri olan “Krallık 101” çok yakında ‘PRENS’ ismiyle sekiz bölümlük bir diziye dönüşüyor. Yapımcılığını MGX FİLM’in üstlendiği “PRENS” dizisinin Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor, kadrosunda ise; Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Derya Pınar Ak ve Yılmaz Gruda gibi usta isimler yer alıyor. Hem senaryosu hem de çekim tekniği ile komediye yeni bir soluk getirecek dizi, digital platformda yayınlanacak.

Okuma provaları tamamlanan dizinin çekimleri bu hafta başladı. MGX FILM’in sahibi olduğu Kemerburgaz’da yer alan Türkiye’nin ilk Virtual Studio’da çekilen “PRENS” dizisi teknolojik tarihe de bir ilk olarak kazınacak, tüm dünyada tamamı virtual productionda (sanal prodüksiyon) çekilen ilk dizi olacak.

Dizinin konusuna gelince… Küçük bir ülkenin kralı olan karakterimiz bir yandan komşu ülkelerle uğraşırken bir yandan da tuhaf aile bireyleriyle baş ediyor, daha doğrusu baş etmeye çabalıyor. Giray Altınok dizide karakterin prenslikten krallığa geçişini ve krallığa ulaştıktan sonra ülkenin başına gelen türlü talihsizliklerin sarkastik hikayesini izleyiciyle buluşturacaklarını söylüyor:

“1400’lerin ortalarında Balkanlar’a yakın bir bölgede dönemin en küçük ülkelerinden Bongomia ve Bongomyalıların hikâyesini işliyoruz. Elbette böyle bir ülke hiç var olmadı ama biz en küçük detayına kadar tarihe bu tuhaf ülkeyi eklemeye çalıştık. Ailesinin kendisine isim koymak zahmetine bile katlanmadığı bu tuhaf prens diziye de adını veriyor. Yani isimsiz prensimiz sayesinde dizinin ismi “PRENS” Birbirinden tuhaf karakterden oluşan hanedanımız içinde herhalde kral olabilecek son kişi de prensimiz. Ama bir dizi talihsizlik sonucu tahtın yeni sahibi o olunca, ülkeyi tarihte eşi benzeri görülmemiş durumlara sokması da kaçınılmaz oluyor.”