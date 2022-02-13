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Pınar Deniz'in Ayrılığının Nedeni Yargı dizisinde ki Rol Arkadaşı Kaan Urgancıoğlu mu?

Aşk 101 ve Yargı dizisinde bir araya gelen partner Pınar Deniz ve rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu çok kez birbirlerine yakıştırıldılar.

Pınar Deniz'in Ayrılığının Nedeni Yargı dizisinde ki Rol Arkadaşı Kaan Urgancıoğlu mu?

Ama Pınar Deniz'in sevgilisinin olması bu aşk iddialarını çürütüyordu. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın ayrıldığı birbirlerini takipten çıkarmışlardı. Bu ayrılığın perde arkasının Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun dizide ateşli öpüşmüş olması iddia edilmişti.

 Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nin ayrılık nedeninin güzel oyuncunun Yargi dizisinde rol arkadaşı Kaan Urgancioğlu ile öpüşmesi olduğu iddia edildi. 

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YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Pınar DenizYargıKaan Urgancıoğlu
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