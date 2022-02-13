Pınar Deniz'in Ayrılığının Nedeni Yargı dizisinde ki Rol Arkadaşı Kaan Urgancıoğlu mu?

Ama Pınar Deniz'in sevgilisinin olması bu aşk iddialarını çürütüyordu. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın ayrıldığı birbirlerini takipten çıkarmışlardı. Bu ayrılığın perde arkasının Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun dizide ateşli öpüşmüş olması iddia edilmişti.

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nin ayrılık nedeninin güzel oyuncunun Yargi dizisinde rol arkadaşı Kaan Urgancioğlu ile öpüşmesi olduğu iddia edildi.

Alişan Öpüşmüş Biriyle Evlenmem!

Bu haberi gören Demet Akalın yakın arkadaşı Alişan'ın linç yemesini hatırlattı. Ne olmuştu?

Alişan, şu sıralar boşanmak üzere olduğu iddia edilen Buse Varol'u seçmesinin sebebinin dizilerde öpüşmemesi olduğunu söyleyince tepki çekmişti.