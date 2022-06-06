PelyCan Devamke’yi müzikseverlerle buluşturdu

Eğlenceli şarkıları müzikseverlerle buluşturan PelyCan, yaza Devamke şarkısı ile giriş yaptı. AE Müzik etiketiyle yayınlanan Devamke şarkısının söz ve müziğini Yaman Hacısalihoğlu üstlenirken, düzenlemesi Tanju Bahçeci’ye ait. Klibin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Boyner oturuyor. Yurtiçi ve yurtdışı konserlerde de yer alacağını belirten PelyCan, Devamke şarkısıyla yaza bomba gibi giriş yapacağını, eğlenmek isteyen herkesi konserlerine beklediğini söyledi.

PelyCan’ın “Devamke" isimli şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.