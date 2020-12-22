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PayitahtAbdülhamid 131. Bölüm 1. Tanıtım

Abdülhamid’in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid’e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid’in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid’in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad’ın kızları Fatma ve Aliye Sultan’ın saraya gelmesi Bidar’ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat’ın vefat haberi Abdülhamid’i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat’ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat’ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid’in gizli düşmanı kimdir?

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