Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Basın İlan Kurumu İlan Portalı...
Libya tezkeresi Meclis'te
Libya tezkeresi Meclis'te
Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular
Aşı hakkında yanlış bilinenler ve...
24 günde 20,7 milyar liralık alacak yapılandırıldı
24 günde 20,7 milyar liralık...
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma...

Payitaht Abdülhamid 130. Bölüm 1. Tanıtım

Abdülhamid’in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid’e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid’in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid’in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad’ın kızları Fatma ve Aliye Sultan’ın saraya gelmesi Bidar’ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat’ın vefat haberi Abdülhamid’i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat’ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat’ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid’in gizli düşmanı kimdir?

Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid 130. Bölüm 1. TanıtımPayitaht AbdülhamidMason Paşa KimPayitahtAbdülhamidTrt1 DiziDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.