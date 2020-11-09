Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani sen Çal kapımı
İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
İzmir depreminde can kaybı 115'e...
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve...
Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz
Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimize...
Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı
Kritik öneme sahip Şuşa kenti...

Payitaht Abdülhamid 125. Bölüm 2.Fragman

Abdülhamid’in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid’e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid’in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid’in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad’ın kızları Fatma ve Aliye Sultan’ın saraya gelmesi Bidar’ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat’ın vefat haberi Abdülhamid’i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat’ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat’ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid’in gizli düşmanı kimdir?

Anahtar Kelimeler:
Payitaht AbdülhamidAhmed PaşaSultan II. AbdülhamidAhmet Celaleddin PaşaOsmanlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.