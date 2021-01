Eğlenmek için bilardodan Sims’e, kutu oyunlarından atari oyunlarına kadar akla gelebilecek her türlü oyunu, el emeği kostüm ve amatör kendin yap objeleriyle oynayan Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur’a her bölümde farklı bir konuk eşlik edecek.

Oyun çeşitliliği ile çok geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye hazırlanan ve her bir bölümünde eğlencenin bir an olsun eksilmeyeceği Gain’in yepyeni programı ‘Oyunlar Holding’ Ocak ayında seyirciyle buluşacak.