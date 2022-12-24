Ömer Dizisinin Konusu Ne? Selahattin Paşalı ezan okuduğu Sahne Çok Beğenildi

Son dönemde yapımını üstlendiği başarılı dizilerle adından söz ettiren OGM Pictures Star TV ekranları için yeni dizi hazırlıyor. Dizide bir müezzini canlandıran Selahattin Paşalı'ya yerli dizilerin aranılan ismi Gökçe Bahadır eşlik ediyor. Yabancı bir diziden uyarlanan Ömer'i Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Cem Karcı bulunuyor.

Gökçe Bahadır Gamze karakterine hayat verirken, Barış Falay Ömer'in babası Reşat'ı, Merve Dizdar ise ablası Emine'yi canlandıracak.