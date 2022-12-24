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Ömer Dizisinin Konusu Ne? Selahattin Paşalı ezan okuduğu Sahne Çok Beğenildi
Ömer 1.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında merak edilen yeni dizi ezan sahnesiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Ömer dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 24.12.2022, 10:38 24.12.2022, 10:44
Son dönemde yapımını üstlendiği başarılı dizilerle adından söz ettiren OGM Pictures Star TV ekranları için yeni dizi hazırlıyor. Dizide bir müezzini canlandıran Selahattin Paşalı'ya yerli dizilerin aranılan ismi Gökçe Bahadır eşlik ediyor. Yabancı bir diziden uyarlanan Ömer'i Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Cem Karcı bulunuyor.
Gökçe Bahadır Gamze karakterine hayat verirken, Barış Falay Ömer'in babası Reşat'ı, Merve Dizdar ise ablası Emine'yi canlandıracak.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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