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Öğrenci Evi Dizisinin Murtaza’sı Erdal Ayna oldu

Geçtiğimiz günlerde Mart ayında Türkiye ve Amerika’da çekilecek bir Hollywood filmine seçilen başarılı oyuncu Erdal Ayna, Tims&B yapım imzalı Öğrenci Evi dizisinin sempatik kirvesi Murtaza karakterine hayat vermeye başladı. İlk bölümde dikkatleri üstüne çekmeyi başarabildi.

Öğrenci Evi Dizisinin Murtaza’sı Erdal Ayna oldu

Exxen’de Öğrenci Evi dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Merih Arslan’ın hikâye ve senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenlik koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Tims&B yapımın imzasını taşıyan dizi ilk bölümü ile izleyiciden beğeni topladı.

Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler, Ceren Balcı, Serra Pirinç, Ceyda Düvenci, Murat Aygen ve Samet Kaan Kuyucu ,Suat Sungur gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide Başarılı oyuncu Erdal Ayna Murtaza karakterine hayat veriyor. İlk bölümde izleyiciden tam not aldı.

İkinci Kez MURTAZA oldu

“Diziye emek veren herkesin bu işi çok sevdiğini ve oynadığı karakterlerle herkesin gönül bağı kurduğunu söyleyen Ayna, bu dizide olmaktan keyif aldığını ve oynadığı karakterin isminin 16 yıl önce oyunculuğa ilk adım attığı oyun olan Bekçi Murtaza karakteri ile aynı olması bakımından da ayrıca heyecan duyduğunu paylaştı. “ Pandemi sürecinin birçok oyuncu arkadaşımızda olduğu gibi bende de çok derin sancılar bıraktı.  Ama ben hiçbir zaman yerimde oturup ilahi bir güçten mucize beklemedim. Mucizenin insanın kendi içinde, emeğinde, mücadelesinde olduğuna inanıyorum.  Pes etmedim. Ve 16 yıl önce oynadığım ilk oyunda duyduğum heyecanımı korumaya, onu beslemeye çalışıyorum. Bir oyuncuya bir kötülük yapmak istiyorsanız onun heyecanını ondan alın derim hep.  Ben bu işte olmanın heyecanını ve işinde başarılı insanlarla çalışmanın da gurunu yaşıyorum. Heyecanınızı kaybetmeyeceğiniz yeni bir yıl diliyorum’’ diye paylaştı

Şuursuz Aşk filminde İsmail Hacıoğlu ile oynadığı sahneler ile dikkat çekip Deli Memduh karakteri ile izleyiciden ve eleştirmenlerden tam not alan AYNA, 2021’in Mart ayında çekilecek Hollywood projesine hazırlanırken şimdilik ÖĞRENCİ EVİ dizisinde Murtaza karakteri ile ekranlarda olacak.

Yeni menajeri belli oldu

Geçtiğimiz günlerde şeker komasına girip hayatını kaybeden menajeri Sema Bekmez’den sonra bir süre menajeriz kalmayı tercih eden oyuncu yakın zamanda başarılı menajer Aslı İslamoğlu ile anlaştığını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Erdal AynaTvDiziÖğrenci Evi
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