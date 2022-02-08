Oğlum 1. Bölüm 2. Fragman |9 Şubat Çarşamba 20.00'de Show TV'de
Show TV’de yayınlanacak, Ay Yapım’ın merakla beklenen dizisi ‘Oğlum’dan yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Umut yeşertecek bir hikayeyi seyirciye aktarmaya hazırlanan ‘Oğlum’un duygu dolu yeni tanıtımı, Çarpıcı hikayesiyle ‘Oğlum’ 9 Şubat Çarşamba başlayacak diziye dair heyecanı artırıyor.
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