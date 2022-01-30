Nisa Ve Ogeday Mert'in Pimini Çekti - 2022 All Star Pazartesi 13. Bölüm Fragmanı Tv8’in efsane yarışma programı Survivor 2022 All Star 13. bölüm fragmanı yayınlandı. 31 Ocak pazaresi günü tv8 ekranlarında olacak bölümde yine kıyasıya yarış devam edecek. Ogeday ve Nisa tarafından aşk iddialarının ortaya atılması Mert ve Sude cephesinde neleri getirecek?

30 Ocak 2022 Pazar 23:46