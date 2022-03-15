Nisa Bölükbaş'ın Oyları İfşa Oldu
Survivor All Star 2022 en çok sevilen oyunculardan Nisa Bölükbaş'ın Bugünkü Panorama yayınında ekranlara bir video gelirken mikrofonu açık olarak unutulan Hakan Hatipoğlu'nun aldığı bilgilerden yola çıkarak "Nisa var ya bir oy almış.." ifadelerini kullandığı ekranlara yansıdı. Böylece Nisa'nın Büyük Oylama'da ilk sırada yahut üst sıralarda yer aldığı kesinleşmiş oldu..
TV-DİZİ-SİNEMA 15.03.2022, 12:58
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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