NETFLIX, ROMANTİK DÖNEM DİZİSİ BRIDGERTON’IN RESMİ FRAGMANINI PAYLAŞTI

Netflix, Shonda Rhimes’ın yapım şirketi Shondaland’in ilk Netflix dizisi Bridgerton’ın resmi fragmanını paylaştı.

Aynı isimli çok satan romanlarından uyarlanan Bridgerton, Londra sosyetesindeki rekabetçi evlilik piyasasına ilk kez giren, nüfuz sahibi Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton'ın (Phoebe Dynevor) yaşadıklarını anlatıyor.

Dizinin yaratıcısı Chris Van Dusen, 25 Aralık’ta yepyeni bir Naiplik hikayesi olan Bridgerton’ı izleyici karşısına çıkarıyor.

Bridgerton Hakkında:

Bridgerton, Londra sosyetesindeki rekabetçi evlilik piyasasına ilk kez giren, nüfuz sahibi Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton'ın (Phoebe Dynevor) yaşadıklarını aktarıyor. Ailesinin ayak izlerini takip edip gerçek aşkın ateşlediği bir evlilik yapmayı uman Daphne'nin seçenekleri sonsuz gibidir. Ancak ağabeyi, Daphne'nin eş adaylarını teker teker reddederken gizemli Leydi Whistledown tarafından hazırlanan bir sosyete skandalı Daphne'nin adının lekelenmesine yol açar. Herkesin arzuladığı asi, müzmin bekar Hastings Dükü (Regé-Jean Page) ise sosyeteye bu sezon ilk kez katılan kızların annelerinin gözdesidir. Diğerlerinin sunabileceği hiçbir şeyi istemediklerini iddia etmelerine rağmen Daphne ve Dük arasındaki çekim inkar edilemez bir noktadır ve sosyetenin kendi geleceklerine ilişkin beklentilerini idare etmeye çalışan ikili, birbirlerine karşı bir fikir savaşına girdiğinde aralarında kıvılcımlar çıkar.

Bridgerton kalıcı arkadaşlıkların zamansızlığını, kendi başının çaresine bakan aileleri ve her şeyi fetheden bir aşk arayışını ele alan romantik, skandallarla dolu ve kıvrak zekalı bir dizi. Dizide ayrıca Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter ve Harriet Cains ile birlikte Lady Whistledown’ı seslendiren Julie Andrews da yer alıyor. Dizi, Julia Quinn’in romanlarından uyarlandı.