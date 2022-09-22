NETFLIX, EMILY IN PARIS’İN HEYECANLA BEKLENEN ÜÇÜNCÜ SEZONUNDAN İLK GÖRSELLERİ PAYLAŞTI

Emily in Paris 3. Sezon Hakkında:

●Yaratıcı / Yürütücü Yapımcı / Senarist: Darren Star

●Yürütücü Yapımcılar: Tony Hernandez (JAX Media), Lilly Burns (JAX Media), Andrew Fleming, Alison Brown

●Yapımcılar: Raphael Benoliel, Stephen Brown, Lily Collins, Ryan McCormick, Jake Fuller

●Oyuncu Kadrosu: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien), William Abadie (Antoine Lambert) ve Lucien Laviscount (Alfie)

●3. Sezonun Konusu: Emily, hayalindeki iş için Chicago’dan Paris’e taşındıktan bir yıl sonra, kendini hayatının her alanında önemli yol ayrımlarında bulur. İki farklı yol arasında kalan Emily, bir yandan iş ve aşk hayatında sadakatinin nerede olduğuna karar vermek ve bu kararların Fransa’daki geleceği için ne anlama geldiğini bulmak zorunda kalır. Diğer bir yandan da Paris’teki hayatının ona sunduğu maceralara ve şaşırtıcı fırsatlara kendini kaptırmaya devam eder.

Ödüllü yaratıcı ve yapımcı Darren Star, Emmy ödüllü dizi Emily in Paris'in üçüncü sezonuyla ekibinin başında geri dönüyor. Yapımcı ve başrol oyuncusu Lily Collins yeniden Emily Cooper rolünde seyircilerle buluşurken ona ilk iki sezonun diğer oyuncuları Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie ve Lucien Laviscount eşlik ediyor. Emily in Paris'in yapımını MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions ve Jax Media üstleniyor.