Nagihan Karadere'nin Geçmişte Seda İçin Attığı Tweet Şaşırttı!

2019 sezonunda yarışan Seda için Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Nagihan'ın "Seda karşı takımın en zayıfını seçiyor, oyun kaybediyor. Üstüne de bu oyunun en kötü atanını alıyor, saliseyle oyun kazanıyor." ifadelerini kullandığı görüldü.