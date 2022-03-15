Nagihan Karadere'nin Geçmişte Seda İçin Attığı Tweet Şaşırttı!
Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin geçmişte Seda için attığı tweet şaşırttı!
TV-DİZİ-SİNEMA 15.03.2022, 20:50
2019 sezonunda yarışan Seda için Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Nagihan'ın "Seda karşı takımın en zayıfını seçiyor, oyun kaybediyor. Üstüne de bu oyunun en kötü atanını alıyor, saliseyle oyun kazanıyor." ifadelerini kullandığı görüldü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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