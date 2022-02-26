Nagehan Alçı Ukrayna Kadınlarına Yönelik Açıklamasına Şarkıcı Tan'dan Çok Sert Tepki!

Gazeteci Nagehan Alçı Rusya'nin Ukrayna'yı İşgali üzerine attığı tweet:

"Bakalım Suriyelilere itiraz edenier, Ukraynal göçmenler Türkiye'ye gelirse itiraz edecek mi?" dedi

Şarkıcı Tan, Nagehan Alçı'yı yanlış hedef gösterdiğini ifade ederek şu açıklamada bulundu.

"Lafabak ya ne kadar basit zavalli

hesaplarda ve hangi menfaatin çabasındasın anlamadık ama sadace. şundan eminim ki Ukraynalı bütün erkekler şu an aslan gibi şehirlerinde savaşıyor yani sarıyer sahillerinde denize girerken göremeyeceksin!"