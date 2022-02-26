Nagehan Alçı Ukrayna Kadınlarına Yönelik Açıklamasına Şarkıcı Tan'dan Çok Sert Tepki!
Nagehan Alçı'nın Ukraynalı kadınlar için attığı tweete ünlü şarkıcı Tan'dan çok sert yanıt!
TV-DİZİ-SİNEMA 26.02.2022, 21:49
Gazeteci Nagehan Alçı Rusya'nin Ukrayna'yı İşgali üzerine attığı tweet:
"Bakalım Suriyelilere itiraz edenier, Ukraynal göçmenler Türkiye'ye gelirse itiraz edecek mi?" dedi
Şarkıcı Tan, Nagehan Alçı'yı yanlış hedef gösterdiğini ifade ederek şu açıklamada bulundu.
"Lafabak ya ne kadar basit zavalli
hesaplarda ve hangi menfaatin çabasındasın anlamadık ama sadace. şundan eminim ki Ukraynalı bütün erkekler şu an aslan gibi şehirlerinde savaşıyor yani sarıyer sahillerinde denize girerken göremeyeceksin!"
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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