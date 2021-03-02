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Müslüm Gürses Ölüm Yıl Dönümünde TRT Müzik’te Anılıyor

Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş unutulmaz sanatçı Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde TRT Müzik’te anılacak.

Müslüm Gürses Ölüm Yıl Dönümünde TRT Müzik’te Anılıyor

TRT Müzik, Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Müslüm Gürses’i ölüm yıl dönümünde sevenleriyle birlikte “Anısına” programıyla yad edecek.

Müzikseverlerin ‘babası’ Müslüm Gürses, sevenlerinin kalbindeki yere TRT Müzik’ten seslenecek. Sanatçının ölümünün 8. yıl dönümünde yayınlanacak olan “Müslüm Gürses Anısına” programında, Gürses’in sesinin değdiği, müziğin her türündeki şarkılar yer bulacak. Programda sanatçının hayat hikayesine de yer verilecek.

“Müslüm Gürses Anısına” programı 3 Mart Çarşamba saat 13.15’te TRT Müzik’te.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TRT MüzikMüslüm Gürses
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