Mümessil, milyonları güldürmek için gün sayıyor!

Film vizyonunu bekleyenler arasında en çok ilgi gören filmlerden biri. 4.5 milyon liralık bütçesiyle dikkat çeken filmin çekimleri Erzurum’un birbirinden güzel ve doğa harikası mekanlarında gerçekleştirildi. Filmin oyuncularının da büyük çoğunluğu Erzurumlu. Erzurum insanın şivesi, doğallığı, “dadaş”lığın misafirperverliği, Erzurum’un muhabbeti ve şehrin tüm doğal güzellikleri Erzurum’dan dünyaya tanınan “Meddah Komedyen” Burak Bozdağ’ın film hayalinin gerçekleşmesiyle bir kez daha bu filmle beyazperdeye yansıtılacak.

Youtube’da anlattığı hikayeler ile hem Erzurum’da hem de tüm Türkiye ve dünyadan milyonların kahkahalarla izlediği “Meddah Komedyen”i olarak Burak Bozdağ’ın başrolünü oynadığı, Boz Yapım-Haluk Bozdağ’ın yapımcılığını, ve yönetmenliğini de Servet Aksoy’un üstlendiği, “Mümessil” filminin çekimleri tamamlandı. Film, pandemi sürecinde vizyona girmek için gün sayıyor.

“PANDEMİ SÜRECİNDE OYUNCULARIN DA DESTEĞİ ÖNEMLİYDİ”

“Pandemi sürecinde risk alıp film yapmak da önemli” diyen Haluk Bozdağ, “Mümessil filmimiz 105 dakikalık tamamıyla komedi içerikli bir film. Usta yönetmenimiz Servet Aksoy’un yönetmenliği ve güçlü desteği ile çektiğimiz filmimizde birbirinden değerli ve üstat oyuncularımızla birlikteydik. Beyazperde ve ekranlar ne kadar çok film çekerlerse çeksinler her film ilk filmleriymiş gibi heyecanlanıyoruz. Seyircileri onları çok özlüyor. Yapımcılarımızın pandemi döneminde film projelerine devam etmeleri her anlamda çok önemli. Bu sinerjiyi asla kaybetmemeliyiz. Değerli oyuncularımız her filmleri ile bir başka dünyaya götürüyorlar bizi.

“Meddah Komedyen ağabeyim Burak Bozdağ Youtube videoları ile tüm dünyadan milyonlar tarafından çok sevildi. Hayali film çekmekti. Bu hayali tüm takipçileri de paylaşıyordu. Filmin vizyon tarihini her gün binlerce kişi bizlere soruyor” diyen Yapımcı Haluk Bozdağ, “Mümessil” olarak ilk işinde başına gelenler izleyiciyi gülmekten kırıp geçirecek. “Mümessil”in “Aşk” hayatındaki karışık ilişki durumuna da gelirsek, filmde, komedi ile romantizmin birleştiği sahnelerin etkisi ile de hikayeye olan merakınız her saniye taze kalacak. Çok değerli oyuncu ekibimiz ile birlikte “Çok, çok, çok, güldüreceğiz” diyoruz ve son derece iddialıyız. Çok değerli oyuncu arkadaşlarımız ve ağabeylerimiz bizi kırmayarak projemizde yer almayı kabul ettiler. Hikayemizin gücüne ve ekibimize “çok, çok” güveniyoruz, iddialıyız. Bu zamana kadar gülmediğiniz kadar güldürmek için geliyoruz” dedi.

DİLA DANIŞMAN, “DOKTOR AYÇA” İLE GELİYOR

Oyuncu kadrosunda yer alan Dila Danışman ise, “Benim oynadığım karakter Burak’ın “Mümessil”lik yaptığı dönemde karşılaştığı “Doktor Ayça” karakteri. Burak ve Ayça çifti ile aşkı ve romantizmi bir kez daha en komedi repliklerle yaşayacaksınız. Erzurum’u merak edin ve vizyonu heyecanla bekleyerek takipte kalın” diye konuştu.

ERZURUM’UN DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLK KEZ BEYAZPERDE’DE

4.5 milyon liralık bütçeyle çekilen "Mümessil" tamamı Erzurum'da çekilen ilk komedi filmi. Son zamanların en komik filmlerinden biri olan film ile ilgili en farklı detaylardan biri ise filmdeki oyuncuların da yüzde 60’ının Erzurumlu olması. Yönetmenliğini Servet Aksoy'un üstlendiği “Mümessil” yılın en iddialı komedi filmlerinden. Yapım, çok yakında seyirciyle buluşacak.

Başta Erzurum olmak üzere Narman, Tortum, Aziziye gibi ilçelerde çekimleri gerçekleşen film 2021 yılında vizyona girecek. Ünlü yönetmen Servet Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı, Burak Bozdağ'ın başrolünde oynadığı filmde, Burcu Binici, Ayhan Taş, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Hacı Ali Konuk, Metin Yıldız, Ferdi Kurtuldu, Orçun Kaptan, Volkan Başaran, Kahraman Sivri, Fatih Doğan, Rüya Coriç, Leman Davran, Haluk Bozdağ, Ömer Duran, Reyhan İlhan, Emin Gümüşkaya ve Nalan Olcayalp de yer alıyor. Ünlü radyocu "Afrikalı Ali" olarak bilinen Ali Şentürk de filmin sürpriz isimlerinden.