Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Yasak Elma 86. Bölüm 2. Fragmanı televizyon
Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bugün 28 bin 351 kişinin...
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 814 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 6...
Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti
Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını...
MGK: Azerbaycan'da yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum ele alındı
MGK: Azerbaycan'da yaşanan gelişmeler neticesinde...
Batıyı veba gibi saran ırkçılıkla mücadelenin yolu güç birliği yapmamızdan geçiyor
Batıyı veba gibi saran ırkçılıkla...

Mucize Doktor 39. Bölüm 2. Fragmanı İzle

Ali, taşra bir şehirde büyümüş yoksul bir ailenin oğludur. Sahip olduğu otizm ve savant sendromundan dolayı çevresi tarafından sürekli dışlanmış, ötekileştirilmiştir. İletişim kurmakta zorluk çeken Ali'nin hayatında iki dostu vardır. Biri abisi, ikincisi de tavşanı. İkisini de sırayla kaybeden Ali, tek bir temennide bulunur: İnsanlar ölmesin. Abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen Ali, yetimhanede büyür. Savant sendromu nedeniyle tıp konusundaki yetenekleri muaazzam olan Ali'yi keşfeden Doktor Adil, Ali'ye göz kulak olur. Tıp fakültesini kazanan ve birincilikle bitiren Ali, Doktor Adil'in başhekim olduğu hastanede asistan cerrah olarak işe başlar. Hastane yönetimindeki birkaç kişi Ali'nin hastalığı nedeniyle bu işe uygun olmadığını söylese de Doktor Adil, Ali'nin arkasında durarak onu işe aldırır. Ali, hastanede geçirdiği süre içinde etrafındaki herkesi değiştirecektir.

Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor 39. Bölüm 2. FragmanıDiziFragmanMucize DoktorAli VefaDoktorMucize Dktor Yeni Bölüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.