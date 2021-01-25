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MODELS DİZİSİ GELİYOR!

Podyum ve model dünyasında neler yaşanıyor, Türkiye’nin en popüler mankenleri ve modelleri magazin dünyası ile nasıl tanıştı… Neler yaşadı hepsi Models dizisi ile ekranlarda olacak…

MODELS DİZİSİ GELİYOR!

Başrollerinde Türkan geyik, Melissa aslan, Melike yalnız, Sena küçük, Derya Ekşioğlu ve Merve Yıldırım gibi best model tescilli güzellerinin yer alacağı, modellik ve mankenlik sektörünü anlatan dizinin çekimlerine start verildi.

Yapımcılığını kara film Serdar kara’nın üstlendiği dizi 8 bölüm olarak dijital bir platform için çekiliyor. Bir model ajansının ve modellik yarışmasının perde arkasının anlatılacağını Models dizisinde  geçmiş yılların çok ünlü modellerinin yanı sıra birçok ünlü oyuncunun’da yer alacağı dizide proje danışmanlığını Asil Çağıl, Banu saadet, Ayla kaymak ve gazeteci Burhan Akdağ yaparken yönetmen koltuğunda ise ağır romantik filminden tanıdığımız yönetmen deniz Denizciler oturuyor.

Mart veya nisan aylarında yayınlanması planlanan dizi şimdiden merak konusu olmaya başladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Models DizisiDizi
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