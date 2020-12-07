Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa diplomasiye şans tanınmalı
Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe...
Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti
Çin'e giden ilk ihracat treni...
2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs,...
Milli Elektrikli Tren Setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz
Milli Elektrikli Tren Setinin seri...
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11 PKK'lı terörist etkisiz hale...

Milyon Tv’de “3’ü Her Yerde” ile Yeniden Başlıyor!

Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna...Türkiye’de popüler kültüre ait her alanda gözü kulağı olan üç deneyimli isim yeni ve farklı bir televizyon programı ile Milyon TV ekranlarından evlerinize konuk oluyor..

Milyon Tv’de “3’ü Her Yerde” ile Yeniden Başlıyor!

Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna...Türkiye’de popüler kültüre ait her alanda gözü kulağı olan üç deneyimli isim yeni ve farklı bir televizyon programı ile Milyon TV ekranlarından evlerinize konuk oluyor..

 Her Pazartesi akşamı 20:15’te Milyon TV ekranlarında canlı yayınlanacak programda, en sevdiğiniz sanatçıların yemek masasında neler konuşuluyor, televizyon dizilerinde set karavanlarında neler oluyor, toplumsal sorunlarımızın çözülmesi için kim neler yapıyor?  Ve daha fazlası konuşuluyor... Bu masa hayatınızın tam ortasına kuruluyor. 

 

Müzik, sinema, dizi, televizyon, sosyal medya, spor, kaliteli yaşam, mizah... Kısacası Türkiye’de ne varsa konuşulduğu, yorumlandığı televizyon programı “3’ü Her Yerde” Pazartesi akşamı saat 20:15’te Milyon TV’de başlıyor.  

 

Mesleğinde 28 yılı arkada bırakan ünlü iletişimci Özgür Aras, 24 yıllık televizyoncu Can Bozoklar ve 23 yıllık gazeteci Sibel Arna izleyicinin gözü kulağı olmak, ülkedeki son gelişmeleri kurgusuz montajsız bütün gerçekliği ile haber vermek için bir masaya oturuyor. 

 

3’ü Her Yerde... Özgür Aras, Sibel Arna ve Can Bozoklar, ünlü şarkıcıların ve oyuncuların en özel anlarında, sahnelerde, sinema ve dizi setlerine, cadde ve sokaklarda, adliye koridorlarında hatta hastanelerde sizin adınıza dolaşacak. Uyarmadı demeyin. Pazartesi akşamları Milyon TV’de yayın hayatına başlayacak bu programdan sonra Türk televizyonlarında GÜVEN dönemi yeniden başlayacak. 

 

3’ü Her Yerde, her pazartesi saat 20:15'de Türkiye’nin En Genç Kanalı Milyon TV’de.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Milyon Tv3ü Her YerdeÖZGÜR ARASCAN BOZOKLARSibel Arna
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.