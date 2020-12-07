Milyon Tv’de “3’ü Her Yerde” ile Yeniden Başlıyor!

Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna...Türkiye’de popüler kültüre ait her alanda gözü kulağı olan üç deneyimli isim yeni ve farklı bir televizyon programı ile Milyon TV ekranlarından evlerinize konuk oluyor..

Her Pazartesi akşamı 20:15’te Milyon TV ekranlarında canlı yayınlanacak programda, en sevdiğiniz sanatçıların yemek masasında neler konuşuluyor, televizyon dizilerinde set karavanlarında neler oluyor, toplumsal sorunlarımızın çözülmesi için kim neler yapıyor? Ve daha fazlası konuşuluyor... Bu masa hayatınızın tam ortasına kuruluyor.

Müzik, sinema, dizi, televizyon, sosyal medya, spor, kaliteli yaşam, mizah... Kısacası Türkiye’de ne varsa konuşulduğu, yorumlandığı televizyon programı “3’ü Her Yerde” Pazartesi akşamı saat 20:15’te Milyon TV’de başlıyor.

Mesleğinde 28 yılı arkada bırakan ünlü iletişimci Özgür Aras, 24 yıllık televizyoncu Can Bozoklar ve 23 yıllık gazeteci Sibel Arna izleyicinin gözü kulağı olmak, ülkedeki son gelişmeleri kurgusuz montajsız bütün gerçekliği ile haber vermek için bir masaya oturuyor.

3’ü Her Yerde... Özgür Aras, Sibel Arna ve Can Bozoklar, ünlü şarkıcıların ve oyuncuların en özel anlarında, sahnelerde, sinema ve dizi setlerine, cadde ve sokaklarda, adliye koridorlarında hatta hastanelerde sizin adınıza dolaşacak. Uyarmadı demeyin. Pazartesi akşamları Milyon TV’de yayın hayatına başlayacak bu programdan sonra Türk televizyonlarında GÜVEN dönemi yeniden başlayacak.

3’ü Her Yerde, her pazartesi saat 20:15'de Türkiye’nin En Genç Kanalı Milyon TV’de.