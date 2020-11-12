Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs Kanal 7 Emanet Dizisi 49. Bölüm Fragmanı korona Barış ve Uzlaşma Memorandumu corona
Tüm illerde yoğun cadde, sokak ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı
Tüm illerde yoğun cadde, sokak...
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi
2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı'...
Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamak
Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar...
Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız
Biz ne Biden şakşakçısıyız ne...

Menajerimi Ara Yeni Bölüm Yeni Fragman İzle

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara Yeni BölümMenajerimi Ara Yeni FragmanIrem DericiDiceleKIRAÇBarış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.