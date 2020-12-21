Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs Kanal 7 Emanet Dizisi 76. Bölüm Fragmanı resmi gazete hazar ergüçlü
İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu
İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney...
KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel Başkanı oldu
KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel...
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 20...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun...
Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını...

Menajerimi Ara 18. Bölüm Ön İzleme

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara 18. Bölüm Ön İzlemeMenajerimiMenajerimi AraMenajerimi Ara FragmanMenajerimi Ara Yeni BölümDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.