Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bursa zam Şişli Belediyesi timuçin esen koronavirüs
Çin'den gelecek aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz
Çin'den gelecek aşının Türk insanında...
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 254 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19...
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yaralanabilecek?
Esnafa hibe ve kira desteğinden...
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına atama
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet...

Menajerimi Ara 18. Bölüm Fragman İZLE

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır.

Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraMenajerimi Ara 18. Bölüm FragmanStar TvDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.