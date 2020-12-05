Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona İstanbul Adli Tıp Kurumu nereli survivor
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak...
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 32...
İşçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz
İşçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari...
Aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım yok
Aşı olma konusunda herhangi bir...
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat...

Menajerimi Ara 15. Bölüm 2. Fragman İzle

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara 15. Bölüm 2. FragmanMenajerimi AraMelih GörgünDİCLEKIRAÇBarışMenajerimi Ara Yeni Bölüm IzleStar DizilerDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.