Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor tv de hangi diziler var
AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı yapılara girmeyin" uyarısı
AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı...
4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız depremden etkilendi
4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120...
Bayraklı'da enkazdan 3 kişi yaralı çıkarıldı
Bayraklı'da enkazdan 3 kişi yaralı...
Erdoğan: İzmir'deki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
Erdoğan: İzmir'deki depremden etkilenen tüm...
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Menajerimi Ara 11. Bölüm Fragman İzle

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraMenajerManajerYeni BölümMenajerimi Ara Yeni GünüMenajerimi Ara Yeni BölümDİCLEKIRAÇBarış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.