Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kovid19 Lot Vekemans Songül Durur Zevzir Nihat Alpteki Cem Düzova
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yetkililerden depremle...
İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 1 kişi kurtarıldı
İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek...
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidecek

Menajerimi Ara 11. Bölüm 2. Fragman İzle

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Anahtar Kelimeler:
DİCLEKırçaBarışMenajerMenajerimi AraMenajerimi Ara Yeni BölümMenajerimi Ara FragmanStar Dizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.