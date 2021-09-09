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MATRIX 4 FRAGMAN İZLE

Vizyoner film yapımcısı Lana Wachowski’den, bir türü yeniden tanımlayan, çığır açan serinin uzun zamandır beklenen dördüncü filmi “The Matrix Resurrections” geliyor. Yeni film original serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar biraraya getiriyor.

yrıca filmmin diğer rollerinde şu isimler yer alıyor; Yahya Abdul-Mateen II (“Aquaman” serisi) Jessica Henwick (TV yapımı “Iron Fist,” “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens”), Jonathan Groff (“Hamilton,” TV yapımı  “Mindhunter”), Neil Patrick Harris (“Gone Girl”), Priyanka Chopra Jonas (TV yapımı “Quantico,”), Christina Ricci (TV yapımı “Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story,” “The Lizzie Borden Chronicles”), Telma Hopkins (TV yapımı “Dead to Me,”), Eréndira Ibarra (“Sense8,” serileri “Ingobernable”), Toby Onwumere (TV yapımı “Empire”), Max Riemelt (“Sense8” serileri), Brian J. Smith (“Sense8,”serileri “Treadstone”), ve Jada Pinkett Smith (“Angel Has Fallen,” TV yapımı “Gotham”).

Lana Wachowski filmi Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon tarafından yazılan senaryodan yönetti, karakterler Wachowski’ler tarafından yaratıldı.  Filmin yapımcıları; Grant Hill, James McTeigue ve Lana Wachowski. Yönetici yapımcılar; Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman ve Bruce Berman.

Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures ile Venus Castina Productions işbirliği ile “The Matrix Resurrections”ı sunar. Film dünya çapında Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılacak ve 15 Aralık 2021’den itibaren sinemalarda gösterime girecek.

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