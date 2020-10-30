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MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDEN KADINLAR İÇİN FARKINDALIK

Reyting rekorları kıran TRT 1’in Masumlar Apartmanı dizisinin 7’nci bölümünde idrar kaçırma sorunu üzerine farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Çoğumuzun konuşmaktan dahi çekindiği idrar kaçırma konusunun işlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) karakterleri arasında geçen idrar kaçırma konuşması izleyiciler tarafından da tam not aldı.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDEN KADINLAR İÇİN FARKINDALIK

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi Masumlar Apartmanı, her yaşta yaşanabilecek idrar kaçırma problemiyle ilgili farkındalık yarattı.
 

TRT 1’in reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin 27 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlanan 7’nci bölümünde Gülben (Merve Dizdar) karakterinin yaşadığı idrar kaçırma problemine dikkat çekildi. Dizide Gülben karakteri uykuda ve stres anında gündüz idrar kaçırma problemi yaşayan bir kadını canlandırmasından dolayı, kardeşi rolündeki Neriman (Gizem Katmer) ona yetişkinler için emici külot vererek bu probleminden kurtulmasını tavsiye ediyor. Gülben (Merve Dizdar) karakteri ise yaşadığı idrar kaçırma sorunu dolayısıyla dizide birçok kez ablası rolünü oynayan Safiye (Ezgi Mola) tarafından sürekli eleştirilen bir rolü canlandırıyor.

Türkiye’nin ilk hasta bezi markası olan ve aynı zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen hasta bezi markası Canped, idrar kaçırma konusuna dikkat çekmek için Masumlar Apartmanı dizisinde bu sorunla ilgili farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İdrar kaçırma konusunda farkındalık projeleri ile Canped 2017-2018'de 7 milyon kadına ulaşırken, 2019-2020 yılında ise 10 milyon kadına ulaştı. Canped, sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalarla adından sıkça söz ettirerek idrar kaçırmanın çözümleri hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.
 

Kadınların yüzde 87'si özgüven eksikliği, yüzde 75'i ise sokağa çıkma korkusu yaşıyor

Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından biri (2,7 milyon kadın) idrar kaçırma sorunu ile karşılaşıyor. Türkiye'de idrar kaçıran kadınların yüzde 87'si özgüven eksikliği, yüzde 75'i ise sokağa çıkma korkusu yaşıyor. İdrar kaçırma sorunu günden güne artış gösterirken özellikle bu sorun kadınların hayatlarını da kaçırmalarına neden oluyor.

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