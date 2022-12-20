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MasterChef Türkiye 20 Aralık Salı 162.Bölüm Fragmanı
MasterChef Türkiye 162.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan MasterChef yarışmasının yeni bölümü 20 Aralık Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 20.12.2022, 12:41
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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