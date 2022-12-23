MasterChef Türkiye 165.Bölüm Fragmanı-23 Aralık Cuma
MasterChef Türkiye 165.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında sevilerek izlenen Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan MasterChef yarışmasının yeni bölümü 23 Aralık Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 23.12.2022, 10:09
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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