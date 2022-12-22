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MasterChef Türkiye 164.Bölüm Fragmanı- 22 Aralık Perşembe
MasterChef Türkiye 164.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında sevilerek izlenen Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan MasterChef yarışmasının yeni bölümü 22 Aralık Perşembe akşamı saat 22.45 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 22.12.2022, 10:41
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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