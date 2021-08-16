MasterChef Pelin Zaman kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef Pelin kimdir?

MASTERCHEF PELİN ZAMAN KİMDİR?

MasterChef ana kadroya dahil olmak için mücadele eden MasterChef Pelin Zaman, 33 yaşındadır. MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapmaktadır.

İşletme mezunu olan MasterChef Pelin Zaman, aşçılık eğitimi almıştır ve bu eğitim iki yıl sürmüştür. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.

Diksiyon eğitimi alan Pelin Zaman, şeflerin isteği üzerine son çağrı anonsu yaptı.

Şeflere, Porto Riko yemeği olan Mofongo yapan Pelin Zaman, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.