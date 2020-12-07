Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa diplomasiye şans tanınmalı
Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe...
Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti
Çin'e giden ilk ihracat treni...
2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs,...
Milli Elektrikli Tren Setinin seri üretimine 2021 yılında başlıyoruz
Milli Elektrikli Tren Setinin seri...
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11 PKK'lı terörist etkisiz hale...

Maria ile Mustafa 15. Bölüm Fragmanı İzle

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor. Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, “Maria ile Mustafa”nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Maria Ile Mustafa 15. Bölüm FragmanıMariaMustafaHilmicemSurvivor HilmicemJesica MayDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.