MANKENLERİN HAYATI DİZİ OLUYOR

Renkli dünyanın en çok merak edilen ve dedikodusu en bol camiası olan mankenlerin yaşamı dizi oluyor. Altınadam medya adına yapımcılığını Mehmet Murat Seven, Mehmet Çakır ve Savaş Sancak’ın üstlendiği “MANKEN” isimli dizinin senaryosu Cavidan Balcı tarafından yazıldı. “MANKEN” isimli dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Savaş Sancak otururken başarılı isim kimsenin çekmeye cesaret edemediklerini bu yapımda seyirciye göstereceğiz ifadesinde bulundu. Oyuncu kadrosunun gerçek mankenlerden kurulu olacağını sözlerine ekleyen başarılı yönetmen Savaş Sancak, eski ve yeni popüler modeller yanında ilerleyen bölümlerde görüşmelerimiz devam eden Victoria secret mankenleride yer alacak vurgusunu yaptı. Oyuncu seçmeleri İstanbul, İzmir ve Ankara’ da yapım kadrosu tarafından gerçekleştirilirken birçok manken seçmelerde boy gösterdi. Manken olmak için zirveye tırmanma yolunda kişinin başına gelen tüm olayları ve zorluklar nedir? Onları yansıtacağız diyerek dizinin temel yola çıkışını dile getiren yapım ortağı ve yönetmen Savaş Sancak “3 sezon devam etmesini planladığımız MANKEN isimli projemiz için dijital platformlarla son aşamaya geldik, yurt dışında birçok platformda projemize talip, çekimlerimiz kısa bir süre içinde başlayacak ve çok ses getirecek” dedi.