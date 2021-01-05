Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona bilgi teknolojileri ve İletişim kurumu (btk) başkanı Ömer fatih sayan Sefirin Kızı 16. bölüm korona
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 14...
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini' yükseltti
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini'...
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı...
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık!
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda...
Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değil!
Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz...

Kuruluş Osman 41. Bölüm 2. Fragmanı İzle

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü. Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanKuruluş Osman IzleKuruluş Osman Yeni BölümKuruluş Osman FrgamanBurak özçivitDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.