Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona survivor salgın
Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i 4 golle geçti
Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i 4 golle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i...
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 19...
Plastik poşette ücret değişmedi
Plastik poşette ücret değişmedi
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş...

Kuruluş Osman 39. Bölüm 2. Fragmanı İzle

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü. Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman 39. Bölüm 2. FragmanıKuruluş Osman IzleKuruluş Osman Yeni FragmanKuruluş Osman Yeni BölümDizi Fragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.